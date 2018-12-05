شكرا لقرائتكم خبر عن هل البطانة اترفعت؟..مواقع البيع تكشف حقيقة فستان رانيا يوسف.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حوارها الأخير، بررت الفنانة رانيا يوسف سبب ظهورها بفستان عارى فى الحفل الختامى لمهرجان القاهرة السينمائى الأسبوع الماضى، بأن البطانة الخاصة بالفستان الأسود الذى كانت ترتديه "اترفعت" وأنها وجدت نفسها أمام كاميرات المصورين ولم تستطع التصرف بشكل عاجل يمنع هذه الأزمة، بالإضافة إلى تبرير الأمر بأن له علاقة بالمصور الذى تواجد خلفها وقام بالتصوير من هذه الزواية التى جعلتها تظهر بهذا الشكل الذى أثار حالة كبيرة من الجدل.

وبالبحث عن حقيقة ما قالته الفنانة رانيا يوسف لتهدئة الرأى العام، خاصة فى ظل حالة الغضب الكبيرة بسبب هذا الظهور الغريب فى ختام فعاليات المهرجان، وجدنا أن كلامها عن "البطانة" غير صحيح وأنها حاولت التعامل بشكل مختلف مع حالة الغضب بأن الفستان له بطانة، لأنه بالبحث عن تصميم الفستان الذى يمكن الإطلاع عليه بكل سهولة نكتشف أنه بدون "بطانة" من الأساس".





الفستان الذى ظهرت به رانيا يوسف يمكن شراؤه أيضا من مواقع الشراء المختلفة على شبكة الإنترنت وعند رؤيته سيكون بدون بطانة، فضلا عن أن أحد المواقع قام بعرضه وعليه خصم كبير 50 % حيث يصل سعره الحقيقى إلى 1440 يورو، فى حين أنه معروض بعد الخصم بسعر 720 يورو، وهو من ماركة Elisabetta Franchi.





كان عدد من المحامين قدموا بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف عقب ظهورها الأخير فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى بتهمة خدش الحياء العام، قبل أن يعلنوا تنازلهم عنها بعد اعتذار الفنانة رانيا يوسف عن هذا الظهور.