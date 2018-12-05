شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سلسلة COMEDIANS of the world أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شبكة Netflix فى الأول من يناير المقبل سلسلة COMEDIANS of the world، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم، ويجمع 47 من نجوم الكوميديا من 13 منطقة يتحدثون 8 لغات ضمن سلسلة ستاند آب كوميدى.

تقدم السلسلة عروضًا كوميدية خاصة لأربعة من أفضل الكوميديين فى الشرق الأوسط، وهم مؤيد النفيعى، وعدى خليفة، وروسن حلاق، وإبراهيم الخيرالله وتضم مجموعة من أعمال الستاند آب كوميدى الخاصة لفنانين كوميديين متنوعين من حيث الأسلوب والجنس والعرق، وهى مسجلة بثمانى لغات مختلفة من حول العالم.