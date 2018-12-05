شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار النجم العالمى كيفين هارت لكى يقدم حفل الأوسكار لعام 2019، والذى من المقرر إقامته يوم الأحد 24 فبراير المقبل، وهو الحدث الفنى الأكبر فى العالم، وينتظر متابعة فعالياته الملايين من عشاق السينما والمعنيين بها.
يذكر أن كيفن هارت الذى بدأ مسيرته الفنية فى 2001، قدم حتى الآن عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة على الساحة بهوليوود، ومن أبرزهم "Ride Along " و " Think Like a Man Too " و " The Wedding Ringer " و " Central Intelligence " و " The Upside " وغيرها.
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