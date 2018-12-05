بالصور.. ليلى علوي مع صناع "الماء والخضرة والوجه الحسن" في مراكش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر صفحتها الرسمية، بإنستجرام، مجموعة صور جديدة مع صناع فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

وظهرت "ليلى" في الصور بصحبة المخرج يسري نصر الله، والفنان باسم سمرة، والفنانة بشرى، وعلقت: "سعيدة أوي بالحضور المكثف لعرض فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش".

فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة ليلى علوي، صابرين، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، ومن إخراج يسري نصر الله.

وافتتحت فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان مراكش السينمائي بالمغرب يوم 30 نوفمبر، بحضور عدد من فناني مصر أبرزهم يسرا، إيناس الدغيدي، ليلى علوي، يسري نصر الله.