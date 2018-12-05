بشرى تكشف موعد طرح "ليل خارجي" بدور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

كشفت الفنانة بشرى عن موعد طرح فيلم "ليل خارجي" بدور العرض المصرية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشرت بشري بوستر الفيلم، وعلقت: "انبسطت لما شفت الفيلم في مهرجان مراكش، وانبسطت أكتر لما عرفت إن الفيلم مش فيلم مهرجانات زي ما بيقولوا، وأنه هيعجب الجمهور لما يتعرض في مصر".

يذكر أن فيلم "ليل خارجي" تم عرضه للمرة الأولي خلال الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل بطل العمل شريف الدسوقي على جائزة أفضل ممثل.