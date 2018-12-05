- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
كشفت الفنانة بشرى عن موعد طرح فيلم "ليل خارجي" بدور العرض المصرية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".
ونشرت بشري بوستر الفيلم، وعلقت: "انبسطت لما شفت الفيلم في مهرجان مراكش، وانبسطت أكتر لما عرفت إن الفيلم مش فيلم مهرجانات زي ما بيقولوا، وأنه هيعجب الجمهور لما يتعرض في مصر".
يذكر أن فيلم "ليل خارجي" تم عرضه للمرة الأولي خلال الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل بطل العمل شريف الدسوقي على جائزة أفضل ممثل.
شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف موعد طرح "ليل خارجي" بدور العرض المصرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .