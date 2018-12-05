مدحت العدل عن محاولة الاستفادة من أزمة رانيا يوسف: "شيء مقزز للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

أعرب السيناريست مدحت العدل عن استيائه الشديد من الهجوم الذي تعرضت له الفنانة رانيا يوسف، بسبب الفستان الذي ارتدته بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورة الأربعين.

ورد السيناريست مدحت العدل علي المذيعة حياة اليماني، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على سؤال طرحته: أستاذ سمير صبري "قامة قانونية" في تقديم البلاغات، ولّا أنا ملتبس عليا الأمر؟

وجاء رد مدحت العدل عليها: "الموضوع برمته وكل تداعياته ومحاولة الاستفادة منه شيء مقزز للغاية".

كانت الفنانة رانيا يوسف أثارت جدلًا كبيرًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بارتداء فستان شفاف.