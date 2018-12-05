أمير كرارة يهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: هنأ الفنان أمير كرارة الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام". وكتب كرارة: "كل سنة وأنت طيب يا برنس". يذكر أن الفنان أمير كرارة يصور حاليًا مشاهده في فيلم "كازابلانكا"، الذي يشاركه في بطولة النجم التركي "خالد أرجنش" إخراج بيتر ميمي.

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