كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:08 صباحاً -

شاهدو.. دموع نيك جوناس تخونه عند رؤيته لعروسه بريانكا شوبرا تحوّل زواج النجم العالمي ​نيك جوناس​ من النجمة الهندية ​بريانكا شوبرا​ إلى حديث الصحافة العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن بين مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل لافت هو ذلك الذي نشره جوناس على إحدى صفحاته الخاصة، والذي ظهر فيه وهو يمسح دمعته عند رؤيته لعروسه بريانكا.



وقد تخطّت نسبة مشاهدة الفيديو الـ 3 مليون مشاهدة بأقل من يوم عبر هذه الوسائل.



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