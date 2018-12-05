شاهدوا.. هنا شيحة وطليقة زوجها ​أحمد فلوكس تصدمان المتابعين برسائل حب

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:08 صباحاً -

اثبتت الممثلة ​هنا شيحة​ وطليقة زوجها ​أحمد فلوكس​، رابيا، عن انفتاح كبير وذلك عبر رسائل وجهتها كل منهما الى الاخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل نشر أحمد فلوكس صورة مع ابنه سيف وكتب عليها: ” حبيب قلبي”، فعلقت طليقته رابيا على الصورة: حبيب قلب مامته، ربّنا يحمهولي ويحفظك ليه يا أحمد، ليرد عليها فلوكس : ويحفظك ليه.

وظن البعض ان رابيا قامت بهذه الخطوة من اجل تشنيج العلاقة بين احمد وهنا ليتبين فيما بعد انهما على وفاق تام فكتبت هنا لرابيا: إنتِ أم جميلة ومحترمة ومربيّة سيف تربية جميلة، ربنا يحفظه لينا ويخلّيه سند لأولادنا.



لترد رابيا فيما بعد: أبو سيف جميل ومحترم، وهنا حبيبتي وصديقتي وجميلة من جوة وبرة ، ربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة، وأولادنا يتربوا مع بعض وعلاقتنا ديّه تنشر الطاقة الإيجابية ، ربنا يخلينا لبعض سند وعزوة.