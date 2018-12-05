شاهدوا.. هنا شيحة وطليقة زوجها ​أحمد فلوكس تصدمان المتابعين برسائل حب

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كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:08 صباحاً -
اثبتت الممثلة هنا شيحة وطليقة زوجها أحمد فلوكس، رابيا، عن انفتاح كبير وذلك عبر رسائل وجهتها كل منهما الى الاخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في التفاصيل نشر أحمد فلوكس صورة مع ابنه سيف وكتب عليها: ” حبيب قلبي”، فعلقت طليقته رابيا على الصورة: حبيب قلب مامته، ربّنا يحمهولي ويحفظك ليه يا أحمد، ليرد عليها فلوكس : ويحفظك ليه.
وظن البعض ان رابيا قامت بهذه الخطوة من اجل تشنيج العلاقة بين احمد وهنا ليتبين فيما بعد انهما على وفاق تام فكتبت هنا لرابيا: إنتِ أم جميلة ومحترمة ومربيّة سيف تربية جميلة، ربنا يحفظه لينا ويخلّيه سند لأولادنا.
لترد رابيا فيما بعد: أبو سيف جميل ومحترم، وهنا حبيبتي وصديقتي وجميلة من جوة وبرة ، ربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة، وأولادنا يتربوا مع بعض وعلاقتنا ديّه تنشر الطاقة الإيجابية ، ربنا يخلينا لبعض سند وعزوة.
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