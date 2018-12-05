إيما ستون تدخل عالم ديزني.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: أشارت مصادر صحفية أجنبية أن شركة “والت ديزني” العالمية تتفاوض مع النجمة الشهيرة إيما ستون لتقديم شخصية Cruella Deville في النسخة الحيّة الجديدة من فيلم 101 Dalmatians أو 101 مرقش.

وأضافت المصادر عينها إلى أن المفاوضات باتت في آخرها حيث أعرب إيما ستون عن موافقتها المبدئية على خوض هذه التجربة الجديدة في مسيرتها الفنية.

الجدير ذكره أن 101 Dalmatians هو فيلم أمريكي كوميدي صور في لندن، وصدرت النسخة الأولى منه في سنة 1996، وهو حكايته مستوحاة من فيلم مئة مرقش ومرقش والذي أنتج في سنة 1961.