ابنة كيم كارداشيان مع والدها في الإستوديو – بالصورة

متابعة الخليج 365: رافقت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان زوجها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست إلى استوديو التسجيل حيث يضع صوته على مجموعة أغاني جديدة. ونشرت كيم كارداشيان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من الإستوديو وظهرت فيها ابنتهما نورث وهي تجلس في حضنه. الجدير بالذكر أن لـ كيم كارداشيان وكانييه ويست 3 أبناء نورث، سانت وشيكاجو التي رزقا بها مؤخرًا عن طريق عملية تأجير الأرحام.

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