ماذا قال فين ديزل بعد مرور خمس سنوات على وفاة بول ووكر؟

متابعة الخليج 365: أحيا الممثل الأميركي، فين ديزل، الذكرى الخامسة لرحيل صديقه وشريكه الممثل بول ووكر الذي تألق بجانبه في سلسلة الأفلام الشهيرة “Fast & Furious”. ونشر ديزل صورة على إنستغرام، تجمعه بووكر وكتب عليها: “دائماً في قلوبنا”. والجدير ذكره أن بول ووكر توفي في العام 2013، إثر تعرضه لحادث سير أليم في الولايات المتحدة. View this post on Instagram Always... A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Nov 30, 2018 at 2:52pm PST View this post on Instagram View this post on Instagram Always... A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Nov 30, 2018 at 2:52pm PST A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Nov 30, 2018 at 2:52pm PST

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