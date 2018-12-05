جينيفر أنستون تكشف أسرارًا عن علاقتها بوالدتها

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة العالمية جينيفر أنستون في حديث لها مع “The Sunday Telegraph” أسراراً عن علاقتها بوالدتها.

وقد قالت أنستون إن والدتها كانت عارضة أزياء تهتم كثيراً بقواعد الإتيكيت ومهووسة بإطلالاتها، مشيرةً إلى أنها لم تكن تُحب هذا الجوّ.

وتابعت قائلةً “كانت تتعامل معي على أساس أنني الإبنة البدينة، كما تعاملت معها والدتها”.

وقد كشفت جينيفر هذه التفاصيل على هامش تصوير فيلم بطلته ملكة جمال سابقة لديها ابنة بدينة معربةً عن تعاطفها مع حالة الأخيرة.