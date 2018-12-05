من ناصيف زيتون إلى جورج وسوف.. تعرف إلى التفاصيل

متابعة الخليج 365: هنأ النجم ناصيف زيتون، سلطان الطرب جورج وسوف على أغنيته الجديدة “ملكة جمال الروح”.

ونشر ناصيف زيتون مقطعًا من الكليب الخاص بالأغنية عبر خاصية “الإنستا ستوري” على موقع “إنستجرام” وتوجه بتعليقه عليه من جورج وسوف وكتب: “ألف مبروك يا معلم”.

ويعتبر فيديو كليب “ملكة جمال الروح” هو العمل الفني الأوّل الذي يطلقه جورج وسوف بعد فترة ابتعاد دامت لعدّة سنوات.

الجدير ذكره أن ناصيف زيتون أعرب في أكثر من لقاء بوسائل الإعلام العربية عن احترامه الكبير ومحبّته الصادقة لسلطان الطرب جورج وسوف.