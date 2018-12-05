نجم عربي سافر في صغره هرباً من والديه… تفاصيل تُكشف للمرة الأولى

متابعة الخليج 365: كشف النجم المصري أحمد فهمي خلال مقابلة له مع الإعلامية وفاء الكيلاني ضمن برنامج “تخاريف” أنه سافر إلى أميركا وهو في الـ 19 من عمره هرباً من دراسة الهندسة التي فرضها والده عليه.

وقال فهمي إن السبب الثاني لسفره هو أنه شهد على انفصال والديه.

وأشار فهمي إلى أنه تعرض لمواقف كثيرة خارج بلاده واضطر للعمل في محل للفاكهة والخضار.