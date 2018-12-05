فصل جديد من مشاكل كايت ميدلتون وميجان ماركل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ترددت أخبار كثيرة عن خلافات محتدمة بين كايت ميدلتون وميجان ماركل، ولذلك الأمير هاري وزوجته ميجان مغادرة قصر كينسنجتون والانتقال إلى منزل فروغمور الريفي الذي يبعد 32 كم عن كينسنغتون.
القصر الملكي ينفي وجود أية خلافات بين الطرفين، لكن يقال إن كايت تصدّت لميغان ماركل، بعد أن تحدثت الأخيرة "بوقاحة" إلى الموظفين الملكيين، وطلبت منها ألا توبخ أعضاء فريقها الملكي في القصر.
نتيجة كل هذه المشاكل، ابتعد الأمير هاري وزوجته ميجان عن القصر الملكي.
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