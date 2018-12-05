طليق رانيا يوسف يوجّه رسالة لها بعد أزمة فستانها الفاضح

حرص رجل الأعمال طارق عزب، طليق الفنانة رانيا يوسف السابق، على تهنئتها فور تراجع المحامي سمير صبري عن البلاغ المُقدم ضدها، بسبب الفستان التي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشر عزب عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستغرام"، قائلًا "ألف مبروك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك".

الجدير بالذكر أن رانيا انفصلت عن عزب، في يونيو/حزيران الماضي، عقب زواج استمر 6 سنوات.

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه"، ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه "احتراما لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق".