نجوى فؤاد تعرب عن حزنها بشأن حال الرقص الشرقي في مصر

القاهرة - شيماء مكاوي
كشفت الفنانة نجوى فؤاد أنها حزينة لما وصل له حال الرقص الشرقي في مصر ، بعد أن كان له مكانة في الماضي في مصر.
وأكدت في تصريح خاص لـ" لايف ستايل ": الراقصات الأجانب يعتمدون على الإثارة أكثر من الرقص وتقديم فن له مكانته.
وعلى جانب أخر أعلنت غضبها من القائمين على الدورة الأربعون من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بسبب تجاهل دعوتها لحضوره مشيرة إلي أنها تعتبر من مؤسسي مهرجان القاهرة في أولى دوراته.
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