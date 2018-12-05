مالك سعيد بعرض "ليل خارجي" في مهرجان مراكش

القاهرة - محمد عمار
أكّد الفنان الشاب أحمد مالك، أنه سعيد بعرض فيلم "ليل خارجي"، في مهرجان مراكش، بعد أيام من عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، موضحًا أن عرض الفيلم في مهرجانان كبيران، جاء لقوة الفيلم، حيث قام مخرج العمل، أحمد عبد الله بمجهود كبير.
وقال إن حرص الفنانين الكبار على مشاهدة الفيلم، في كل من المهرجانان عند عرضه، أتي بسبب ما سمعوه عن الفيلم، وجاء أيضًا لمساندة ودعم الفيلم.
وتدور أحداث فيلم "ليل خارجي"، حول ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويًا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوا عليه، الفيلم يشترك في بطولته كريم قاسم، ومنى هلا، وأحمد مجدي وبسمة.
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