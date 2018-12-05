يسرا سعيدة باختيارها ضيفة شرف مهرجان مراكش

القاهرة - محمد عمار
أكّدت الفنانة يسرا، سعادتها باختيارها ضيفة شرف مهرجان مراكش في المغرب، مضيفًا أن سعادتها تأتي أن التكريم جاء من المغرب، وهي البلد القريب إلى قلبها.
وأوضحت أن مهرجان مراكش من المهرجانات الكبرى، وسيُكرم هذا العام مجموعة من النجوم العالميين، منهم روبرت دي نيرو، مشيرة أن المهرجان يعرض لها فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، للمخرج الراحل يوسف شاهين.
وقالت يسرا إن مصر والفن المصري، متواجد دائمًا في كل مهرجان، وهذا يؤكّد على دور الفن المصري وتأثيره في الشرق الأوسط.
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