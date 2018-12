شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنانة لبنى عبد العزيز بصحبة داليا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة داليا البحيرى رفقة الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، فى أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلقت البحيرى بقولها: "with the one and only loubna abdel aziz".



داليا البحيرى

فيما أبدى جمهور ومتابعو داليا البحيرى عبر حسابها على "إنستجرام" بإعجابهم بأناقة وإطلالة الفنانة لبنى عبد العزيز، متغزلين فى احتفاظها بملامحها الجميلة رغم تقدمها فى العمر.

وعدد متابعو داليا من الأفلام التى قدمتها الفنانة لبنى عبد العزيز مع الفنان عبد الحليم حافظ والفنان فريد الأطرش، والتى عشقوها من خلالها.