4 شائعات وقع ضحيتها النجمان براد بيت وليوناردو دى كابريو الفترة الماضية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد نجوم هوليوود على أن تحيطهم الشائعات ويتم تداولها بكثافة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكان أبرزهم خلال الفترة الماضية هم نجمى هوليوود براد بيت وليوناردو دى كابريو، واليوم نستعرض أكثر الشائعات التى انتشرت حولهما التى أثارت الجدل.

1- ليوناردو دى كابريو يدخل فى علاقة رومانسية مع جنيفر أنيستون، وكان براد بيت سبب معرفتهما ببعض.

2- هناك خلاف واضح بين براد بيت ودى كابريو، وذلك خلال تصويرهما فيلمهما الجديد "Once Upon a Time in Hollywood"، حيث يقوم دى كابريو بالسيطرة على المشاهد وبعث التوتر فى الأجواء.

3- براد بيت يحاول أن يعيش حياة رومانسية هادئة، فكان ليوناردو دى كابريو يتيح له الفرصة للقاء بعض العارضات أملا فى إيجاد شريكة حياته.

4- ليوناردو دى كابريو يدعى أن براد بيت يغازل مارجوت روبى خلال تصوير "Once Upon a Time in Hollywood"، وظهرت الشائعة قبل عمل براد وروبى معا بأى مشهد.