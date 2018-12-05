لعبت كرة في "الزمالك" وهذه علاقتي بفريد شوقي.. تصريحات هنيدي في "قهوة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حل الفنان محمد هنيدي، أمس، ضيفًا على برنامج "قهوة أشرف"، المُذاع عبر قناة الحياة، حيث حكي الكثير عن حياته، يرصدها "الخليج 365" في التالي:

- أعود بشوق للمسرح بعد 16 سنة.

-المسرحية بها كوميديانات موهوبين، من إخراج مجدي الهواري، ولا بد أن تليق بالجمهور المصري.

- "مسرح مصر" فتح نفسي على العمل.

- بعد اختراع الموبايل، خصوصية الفنان انتهكت، لكن هذا حب الناس.

- أكتب كل حرف على "تويتر" بنفسي.

- مسلسل "البخيل وأنا" عظيم من بطولة العظيم فريد شوقي، وهو أول عمل أقوم به في السنة الأولى من المعهد.

- ظللت أتعامل مع فريد شوقي حتى آخر أيام حياته.

- فريد شوقي من أطيب الناس في مصر، وكان مدرسة في التمثيل والكتابة.

- كنت ألعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل التمثيل.

- رفدوني من كلية الحقوق، وقدمت في أكاديمية الفنون وفشلت، وبعدها قدمت في المعهد العالي للسينما.

- حاولت عمل مشروع لتغليف الحلويات لكن المشروع فشل بسرعة بسبب الشجار بيني وبين الشركاء.