محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حل الفنان محمد هنيدي، أمس، ضيفًا على برنامج "قهوة أشرف"، المُذاع عبر قناة الحياة، حيث حكي الكثير عن حياته، يرصدها "الخليج 365" في التالي:
- أعود بشوق للمسرح بعد 16 سنة.
-المسرحية بها كوميديانات موهوبين، من إخراج مجدي الهواري، ولا بد أن تليق بالجمهور المصري.
- "مسرح مصر" فتح نفسي على العمل.
- بعد اختراع الموبايل، خصوصية الفنان انتهكت، لكن هذا حب الناس.
- أكتب كل حرف على "تويتر" بنفسي.
- مسلسل "البخيل وأنا" عظيم من بطولة العظيم فريد شوقي، وهو أول عمل أقوم به في السنة الأولى من المعهد.
- ظللت أتعامل مع فريد شوقي حتى آخر أيام حياته.
- فريد شوقي من أطيب الناس في مصر، وكان مدرسة في التمثيل والكتابة.
- كنت ألعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل التمثيل.
- رفدوني من كلية الحقوق، وقدمت في أكاديمية الفنون وفشلت، وبعدها قدمت في المعهد العالي للسينما.
- حاولت عمل مشروع لتغليف الحلويات لكن المشروع فشل بسرعة بسبب الشجار بيني وبين الشركاء.
شكرا لقرائتكم خبر عن لعبت كرة في "الزمالك" وهذه علاقتي بفريد شوقي.. تصريحات هنيدي في "قهوة أشرف" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .