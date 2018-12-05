شكرا لقرائتكم فيلم أجنبي ينتزع الهرم الذهبي في "القاهرة السينمائي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الدولية في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المخرج الدنماركي، بيل أوغست، في حفل الختام الخميس، في دار الأوبرا المصرية، فوز فيلم "ليلة الاثني عشر عاماً" لألفارو بريخنر من الأوروغواي بجائزة "الهرم الذهبي".

كما فاز الفيلم بجائزة النقاد، وحظي خلال وقت عرضه بأطول تصفيق وهتاف للمخرج الذي حضر العرض ورد على أسئلة الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم بين عامي 1973 و1985 عندما اعتقلت الديكتاتورية العسكرية ثلاثة من قياديي منظمة "التوبامارو" اليسارية.

ويُسجن الثلاثة انفرادياً طوال فترة اعتقالهم. وينتقل المخرج بحساسية عالية بين القمع المرعب الذي يتعرضون له في السجن، وبين أحلامهم الإنسانية البسيطة.

من جهته، حصد الفيلم الكولومبي "طيور المعبر"، لكريسيتينا جاليدو وتشيرو جزيرا، جائزة الهرم الفضي، فيما فاز الفيلم الفيتنامي "الزوجة الثالثة" لآش مايفير بجائزة الهرم البرونزي.

كذلك منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة للفنانة صوفيا ساموشي عن دورها في فيلم المجري "ذات يوم" لصوفيا سيلاجي.

وفاز الفنان شريف دسوقي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم المصري "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصد الفيلم التونسي "فتوى" لمحمد بن محمود جائزة أفضل فيلم عربي، وهي جائزة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.

كما فاز الفيلم المصري "ورد مسموم" لأحمد فوزي صالح بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب.

وفي مسابقة أسبوع النقاد، فاز الفيلم اللبناني "رحلة الصعود إلى المرئي" لغسان حلواني والفيلم البلغاري "اجا" لميلكو لازاروف.

أما في مسابقة سينما "الغد" للأفلام القصيرة، فقد فاز فيلم "هي" من إنتاج كوسفو وفرنسا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفيلم "اخوان" من إنتاج كندا، تونس والسويد.

وحضر حفل الختام عدد كبير من نجوم السينما المصرية إلى جانب النقاد والصحافة.