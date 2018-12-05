شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأوقات معهم.. ظهور نادر للفنانة مايا شيحة مع ابنتيها جودى وجليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة المعتزلة مايا شيحة، جمهورها بصور لها برفقة ابنتيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

مايا ظهرت وهى تقضى وقتا ممتعا برفقة بناتها، وعلقت قائلة: "أفضل الأوقات معهم"، وتلقت الفنانة المعتزلة عدد من تعليقات الجمهور الذى تغزل فى جمال ابنتيها ولاحظ الشبه الكبير بينهما.



مايا شيحة

يذكر أن مايا شيحة، تزوجت من خارج الوسط الفنى منذ سنوات وأنجبت ابنتيها جودى وجليلة، وأصبحت الفنانة المعتزلة أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعى.



مايا

وكانت الفنانة المعتزلة شاركت فى بطولة فيلم "أسرار البنات" عام 2001، مع شريف رمزى وحسن حسنى ودلال عبدالعزيز، ولكنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وخلعته مرة أخرى.

مايا شقيقة الفنانة حلا شيحة، والتى أعلنت بدورها عودتها للتمثيل وتخليها عن الحجاب منذ شهور، وساندتها مايا فى قرارها وأيدتها.