شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "جيبسى".. إدوارد يكشف عودة فرقته الموسيقية بعد توقف 23 عام "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان إدوارد عن عودته لفرقته الموسيقية، والتى تحمل اسم "جيبسى"، وذلك بعد توقف 23 عاما، من خلال نشر مجموعة صور حديثة من بروفاته مع الفرقة استعدادا لحفل جديد.



إدوارد

كما شارك إدوراد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور قديمة للفرقة يظهر فيها أعضاء الفريق بالأبيض والأسود قبل 23 عاما.



إدوراد وفرقته

وعلق الفنان إدوارد على عودة الفريق قائلاً : "قريبا عوده الجيبسي بعد ٢٣ سنه إحنا في اخر بروفات".



صورة نادرة لفرقة إدورارد

وكان أعضاء الفريق قد وضعوا خطة للعودة مرة أخرى منذ أشهر واستقروا على الأغاني التي سيعودون بها، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليديا، وجموعة من أغاني الراي الشهيرة، إلا أنه سيتم تقديمها بتوزيع ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.



صورة بالأبيض والأسود لفرقة إدوارد

وفريق “الجيبسي” بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب.