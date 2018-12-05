شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ترانزستور تعود بعد غياب سنة ونصف بحفل و5 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة ترانزستور لتدشين انطلاقة غنائية جديدة بعد غيابها عن الساحة الجماهيرية لأكثر من سنة ونصف، عبر حفل غنائى كبير تحتضنه الساقية فى تمام السابعة مساء الأربعاء 12 ديسمبر.

وكشف نور عبيد، فوكال الفرقة لـ"الخليج 365"، عن تحضير ترانزستور لسلسلة من المفاجآت الغنائية التى تعيدها للجمهور وعوضه بشكل ما عن طيلة الغيبة عن الحفلات اللايف، بداية من خمس أغنيات جديدة تعرضها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، منها "الحياة مستمرة" والتى تتعاون خلالها للمرة الأولى مع الفنان ناصر المزداوى الذى قام بتلحينها، بجانب أغنيتى "ليلى" و"يا مهاجرة" ذوات الطابع الرومانسى، وأغنية "جلد كراسى"، إضافة إلى إعادة إحياء رائعة الفلكلور "سلم علي" على طريقة ترانزستور.

بدأت ترانزستور رحلتها فى دهاليز المزيكا البديلة منذ قرابة 9 سنوات، وتقدم رؤيتها الخاصة لمشاكل الجيل الجديد فى الحياة عبر أغانيها بالاتكال على نوعية مزيكا الروك البديل، ومن أشهر أغنياتها "أغلى الحاجات" و"دمعة" و"صف تانى".