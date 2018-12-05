شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يتصدر أفيش "ليل خارجى" استعدادا لطرحه بالسينمات 19 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر شريف دسوقى أفيش فيلم "ليل خارجى" بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ومن المقرر طرح الفيلم فى السينمات 19 ديسمبر الحالى.

الفيلم شارك فى مهرجان تورونتو وحاز إعجاب النقاد كما عرض فى مهرجان ستوكهولم، وتدور أحداثه حول 3 أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى "مو وتوتو ومصطفى"، يلتقون ذات ليلة خارج كل الأُطر، كل منهم يخوض معركته الخاصة لاكتساب مكانة، فيجدون أنفسهم فى رحلة لم يتوقعوها داخل المدينة، فكل منهم يرى عالمًا لم يره من قبل.

القصة تقع فى تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة فى أعماقها الشعبية فى ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع 3 أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسى صغيرة فى مدينة مزدحمة، فى إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام، لتكشف النقاب عن فساد المنتجين والطرق غير المشروعة التى يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام، بخلاف جرائم الدعارة وغسيل الأموال، وغيرها من الخبايا التى لا يعرفها الجمهور.

"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.