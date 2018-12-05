جلسة تصوير جديدة لميرهان حسين بإطلالة مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت بها، حيث ظهرت في الصورة وهي جالسة في منتصف الطريق بجوار السيارات.
وعلقت ميرهان حسين على الصورة: "شجاعة على طول الطريق"، حيث بدت بإطلالة مميزة، لاقت إعجاب متابعيها ومحبيها.
يذكر أن محكمة جنح الهرم، قررت الاثنين 8 أكتوبر، حبس الفنانة "ميرهان حسين" سنتين و6 أشهر فى القضية المعروفة بـ"كمين الهرم" وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، واستأنفت الفنانة ميرهان حسين على الحكم، معلقة " أحترم القضاء المصري".
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