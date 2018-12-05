كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:09 صباحاً -

تامر حسني لم يستطع الفنان المصري تامر حسني إخفاء إعجابه بطفلة صغيرة تقوم بغناء إحدى أغنياته الشهيرة، ليقوم بمشاركتها مع جمهوره. وعبر حسابه على انستجرام، نشر الفنان المصري فيديو للطفلة وهي تقوم بغناء أغنيته “عيش بشوقك”، التي طرحها خلال الصيف الماضي. وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: “يا قلبي يا ناس.. ربنا يحميكي أنتي وكل ولادنا يارب”. الجدير ذكره ان تامر حسني بدأ تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “نصب تذكاري”.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفلة تُبهر تامر حسني بغنائها أغنية “عيش بشوقك” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .