رسالة مؤثرة من شيماء سبت لوالدها في اليوم العالمي للإعاقة

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:09 صباحاً -

شيماء سبت مع والدها

وجهت الفنانة شيماء سبت عبر حسابها على “إنستقرام”، رسالة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، الذي يصادف اليوم 3 ديسمبر من كل عام.

ونشرت “شيماء”، صورة تجمعها مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلقت عليها قائلة: “هم ليسوا أرقام، لهم وجود ولهم حقوق ولهم كيان ممزوج بالبراءة والمصداقية والحب، هم يتحدون الإعاقة ويصنعون مجدا، هم فخر المجتمع وليسوا عالة عليه فكونوا معهم لا عليهم”.

وأضافت صورة أخرى تجمعها بوالدها الذي يعاني من شلل نتيجة عارض صحي، وعلقت عليها قائلة: “قد تكون الإعاقة الجسدية منذ المنشأ أو قد تكون لظرف وعارض صحي أو حادث، ولكن يبقى الإنجاز والعطاء مستمر رغم كل الظروف”.

وتابعت: “أبي بعد تعرضه لظروف صحية أجبره المرض على فقد جزء من حركته، فخورة بك بيه أنك صنعت من امرأة قوية واعية ومثقفة كريمة طيبة أصيلة وأيودية، وما خلتني أنسى عاداتي وتقاليدي، فخورة بك يا تاج راسي أنك صنعت من اسمي رمز لبلدي أمثله بجميع المحافل الفنية والاجتماعية بعزة وفخر”.

واستكملت: “فخورة بك يا سندي ومعلمي أنك علمتني أن الكرامة رأس المال وعزة النفس هي رصيد الإنسان وثروته، وعلمتني كيف أحب بيتي وخواتي وأهلي وبلدي وناسي وأعمل المستحيل وأبذل كل جهد أني أساعد كل محتاج وأوصل صوته ومعاناته وفرحه”.

واستطردت: “فخورة بك يبه أنك خليتني أحب ولاه أمرنا وحكامنا وأكون ابنه بارة لهم مجندة، أني أرفع راسهم وأدافع عنهم بكل استطاعتي، فخورة بك يبه لما عطيتني اسمك وهويتنا أننا من البحرين اللي كل الناس تشهد بطيبتهم وثقافتهم ووعيهم وأخلاقهم، يبه أنت صج ما جبت ولاد لكن جبت 4 بنات خليتهم يكونوا مثال وقدوة لكل العالم يحتذى به بالترابط الأسري”.

واختتمت بالقول: “افرح يبه لأنك كفيت ووفيت وعدم حركتك صنعت بهم بنات عصاميات ناجحات بتعبهم ومجهودهم، وصلوا ربي يوصلنا لأعلى المناصب، يبه سامحني ما وفيتك حقك بالتعبير ووصفك وهذا اللي قدرت عليه الحين أحبك يبه ربي لا يحرمني منك ولا من أمي وخواتي وأهلي وربعي ويعطيكم الصحة والعافية”.

وشاركت الفنانة شيماء سبت مؤخرًا، في بطولة مسلسل “صيف بارد”، إلى جانب عدد من نجوم الخليج، منهم: شيلاء سبت، ومريم حسين، وفاطمة الحوسني، وأشجان، ومريم الغامدي، وديانا رحمة، وريم حمدان، ونيرمين محسن، وهو من تأليف الكاتبة سارة العليوي، وإخراج إياد الخزوز.