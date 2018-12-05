بعد 5 سنوات.. نجوى كرم تعود الى روتانا

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:09 صباحاً -

عادت شمس الأغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم، من جديد لشركة ” روتانا ” و ذلك بعد مفاوضات طويلة دامت 5 سنوات.

وعقدت نجوى جلسة مع سالم الهندي رئيس شركة ” روتانا ” ، والتي تم على أساسها نشر فيديو عبر صفحة “روتانا ” بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيه: ” صوتي صوت روتانا.. وصوت روتانا صوتي ” ـ كما كتبت أيضا نجوى على حسابها الخاص بتويتر: ” روتانا ونجوى كرم واحد “.

ورد سالم الهندي قائلًا: ” ما في شك نجوى أساس روتانا، وهي التي أسستها “.