بعد 5 سنوات.. نجوى كرم تعود الى روتانا

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:09 صباحاً -
عادت شمس الأغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم، من جديد لشركة ” روتانا ” و ذلك بعد مفاوضات طويلة دامت 5 سنوات.
وعقدت نجوى جلسة مع سالم الهندي رئيس شركة ” روتانا ” ، والتي تم على أساسها نشر فيديو عبر صفحة “روتانا ” بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيه: ” صوتي صوت روتانا.. وصوت روتانا صوتي ” ـ كما كتبت أيضا نجوى على حسابها الخاص بتويتر: ” روتانا ونجوى كرم واحد “.
ورد سالم الهندي قائلًا: ” ما في شك نجوى أساس روتانا، وهي التي أسستها “.
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