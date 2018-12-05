شكرا لقرائتكم خبر عن صور تشويقية من آخر حلقات الموسم الثانى من مسلسل Timeless والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة NBC مجموعة من الصور التشويقية لآخر حلقات الموسم الثانى من مسلسل Timeless، المقرر طرحه يوم 20 ديسمبر الحالى، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

وكانت الشبكة قد أعلنت عن إلغاء المسلسل بعد طرح آخر حلقات الموسم الثانى من المسلسل، وكانت تعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها إلغاء "Timeless" من قبل NBC، حيث ألغت الشبكة العرض العام الماضى فقط لإعادته بعد أيام من ذلك بعد أن وافقت شركة سونى على تسليم 50٪ من هذه السلسلة إلى استوديو "يونيفرسال تى فى" التابع لشركة "إن بى سى".



Timeless



Timeless



Timeless



Timeless



Timeless



Timeless

المسلسل من بطولة أبيجيل سبنسر، مات لانتر، مالكولم باريت، جوران فيشنجي، باترسون جوزيف، سكينا جافري وكلوديا دوميت، وتبدأ السلسلة بجريمة غامضة أثناء قيام فلين بسرقة آلة زمن سرية، والتى تهدف إلى تدمير أمريكا كما نعرفها عن طريق تغيير الماضى، ولذلك تم تعيين فريق مؤلف من عالم، ومعلم، ومؤرخ ليستخدموا النموذج الأولى للماكينة للسفر فى الزمن لإبطال الضرر الذى أحدثته فلين.



Timeless



Timeless