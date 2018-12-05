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شكرا لقرائتكم خبر عن صور تشويقية من آخر حلقات الموسم الثانى من مسلسل Timeless والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة NBC مجموعة من الصور التشويقية لآخر حلقات الموسم الثانى من مسلسل Timeless، المقرر طرحه يوم 20 ديسمبر الحالى، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
وكانت الشبكة قد أعلنت عن إلغاء المسلسل بعد طرح آخر حلقات الموسم الثانى من المسلسل، وكانت تعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها إلغاء "Timeless" من قبل NBC، حيث ألغت الشبكة العرض العام الماضى فقط لإعادته بعد أيام من ذلك بعد أن وافقت شركة سونى على تسليم 50٪ من هذه السلسلة إلى استوديو "يونيفرسال تى فى" التابع لشركة "إن بى سى".
Timeless
Timeless
Timeless
Timeless
Timeless
Timeless
المسلسل من بطولة أبيجيل سبنسر، مات لانتر، مالكولم باريت، جوران فيشنجي، باترسون جوزيف، سكينا جافري وكلوديا دوميت، وتبدأ السلسلة بجريمة غامضة أثناء قيام فلين بسرقة آلة زمن سرية، والتى تهدف إلى تدمير أمريكا كما نعرفها عن طريق تغيير الماضى، ولذلك تم تعيين فريق مؤلف من عالم، ومعلم، ومؤرخ ليستخدموا النموذج الأولى للماكينة للسفر فى الزمن لإبطال الضرر الذى أحدثته فلين.
Timeless
Timeless
Timeless
شكرا لقرائتكم خبر عن صور تشويقية من آخر حلقات الموسم الثانى من مسلسل Timeless على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .