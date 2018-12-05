تشارلوت برودجر تفوز بجائزة تيرنر الفنية البريطانية لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

فازت الفنانة الأيرلندية تشارلوت برودجر بجائزة تيرنر الفنية لعام 2018، وهي أكبر جائزة بريطانية للفنون.

وفازت برودجر بالجائزة عن سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي تم تصويرها على جهاز "آي فون"، وجرى خلالها تصوير الريف الاسكتلندي من نافذة القطار بالإضافة إلى مقاطع اخرى.

وتم الإعلان عن فوز برودجر بالجائزة في حفل أقيم في لندن مساء أمس الثلاثاء.

وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف جنيه استرليني (32 ألف دولار).

وأعربت برودجر عن سعادتها الغامرة بالجائزة ، وقالت إن هذا الفوز كان مفاجئا لها.