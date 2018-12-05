مهرجان هافانا السينمائي ينطلق الخميس بمشاركة 373 فيلما

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (د ب أ):

ينطلق غدا الخميس مهرجان هافانا السينمائي السنوي في كوبا بمشاركة 373 فيلما، بينها فيلم عن حياة رئيس أوروجواي السابق، خوسيه موخيكا.

وحظي موخيكا بشهرة عالمية عندما تبرع بكل راتبه تقريبا لمؤسسة خيرية وكان يعيش حياة متواضعة للغاية خلال فترة رئاسته من عام 2010 حتى 2015.

ومن المتوقع أن يكون من بين ضيوف المهرجان المخرج الأمريكي مايكل مور والممثلان مات ديلون وبينسيو ديل تورو.

ومن بين الأفلام المشاركة في المهرجان، هناك 333 فيلما من أمريكا اللاتينية أو الدول الكاريبية.

ويستمر المهرجان الذي ينطلق للعام الأربعين ، أعماله يوم 16 ديسمبر.