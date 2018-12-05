شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد صلاح حسنى يواصل تصوير "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد صلاح حسنى ضمن أحداث فيلم "الممر" مع الفنانين أحمد عز وهند صبرى وعدد من الفنانين، ويجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل الذى يتم تصويره حاليا ويخرجه شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم "الممر" عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.



















