"سيبنا إيه لداعش".. رشا مهدي تعلق على أزمة رانيا يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق فيها على أزمة فستان رانيا يوسف.

وكتبت رشا مهدي: "مش المفروض نطالب بحبس رانيا يوسف، أنا بقول نضربها بالنار ونخلص !".

وأضافت رشا: "بلاش مبالغة في رد الفعل على تصرف ضد الذوق العام، إحنا بلد صدرت للعالم الحضارة والعلم والذوق والرقي والفن، عيب لما دلوقتي نصدر للعالم تخلف وكراهية وغل وتفاهة، سيبنا إيه لداعش؟".

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تعرضت لموجة عارمة من الانتقادات بسبب الفستان الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي..