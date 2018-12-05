دنيا سمير غانم تحجز مقعدها في سباق دراما رمضان 2019

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:57 صباحاً -

دنيا سمير غانم أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إعلام المصريين»، تعاقده مع شركة «روزناما» لعرض مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان 2019. وكتب «مرسي» عبر صفحته على الفايسبوك: “إعلام المصريين تتعاقد مع روزناما على عرض مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2019”. يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل “في اللا لا لاند” عام 2017، وشاركها البطولة كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف ومحمد سلام وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وعماد رشاد، وهو من تأليف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.

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