إيدى ميرفى يستقبل ابنه العاشر

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:57 صباحاً -

استقبل النجم العالمي إيدي ميرفي البالغ من العمر 57 عام ابنه العاشر، و هو الخبر الذي تصدر اليوم المواقع الفنية العالمية ، فبالرغم من قدوم الطفل للحياة يوم الجمعة الماضية 30 نوفمبر الماضي إلا أن الخبر تم إعلانه مساء أمس الاثنين.

وأصدر إيدي ميرفي بيانا أكد فيه أن الأم والطفل في حالة صحية جيدة “، وهو ما أسعد جمهوره.

وقال ممثل الفنان ميرفي للصحفيين، إن “المولود قدم إلى الحياة في 30 نوفمبر، ووزنه 3.8 كيلوغرام وطوله 48 سنتيمترا، وحالته وأمه بخير وبصحة تامة”.

ووضعت شريكة حياة ميرفي الممثلة بيج بوتشر طفلها وأطلقت عليه اسما مركبا ماكس تشارلز حيث جاء الشق الثاني من الاسم تكريما لذكرى شقيق ميرفي الأكبر تشارلز الذي توفي في شهر نيسان الماضي بسبب إصابته بمرض اللوكيميا.

وهذا هو الطفل الثاني المشترك لميرفي وبوتشر، فقد وضعت طفلتها الأولى منذ عامين وألقت عليها إسم “إيزي”.

يذكر أن لدى الممثل الكوميدي ميرفي، 5 أطفال من زوجته الأولى نيكول ميرفي، و3 أطفال ولدوا خارج إطار الزواج، من ضمنهم ابنة من علاقته مع عضوة فرقة سبايس غيرلز الغنائية، ميلاني براون، التي لم يكن يريد الاعتراف بها، ما دفع المغنية إلى اللجوء إلى فحص الحمض النووي وأثبتت أبوته لابنتها.