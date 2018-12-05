مفيدة شيحة تكشف لأول مرة سبب طلاقها من زوجها بعد شهر واحد من ولادة ابنتهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة لأول مرة عن سبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “منة”.

مفيدة أكدت أن طلاقها من زوجها يعود لخيانته لها، حيث قالت، في إحدى حلقات برنامجها “الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أنها قررت الطلاق منه بعد خيانته لها، وذهبت لبيت والدتها، وتركته رغم أن ابنتها كان عمرها شهرًا واحدًا.

الإعلامية المصرية أكدت أنها عندما انفصلت عن زوجها لم تكن تمتلك أي شيء، فقررت أن تعمل، وقالت: “قررت إني أشتغل وبقيت مفيدة شيحة.. وهو ليس له وجود”.

وشددت على أن كلامها ليس دعوة للطلاق وليس تحريضا للنساء، ولكنه دعوة لكل امرأة أنها تستطيع أن تصنع حياتها ونجاحها، ولن يجرؤ شخص أن يضع أنفها في الأرض.

يُذكر أن مفيدة شيحة كانت قد أعربت من قبل عن ندمها الشديد عن مخالفة أهلها بشأن زواجها لأنهم كانوا يرفضون زواجها في سن صغير، ولكنها صممت على اختيارها.

وكانت مفيدة قد نشرت صورة مع ابنتها منة لأول مرة، منذ عامين، وذلك احتفالًا بتخرجها من المدرسة، علقت على الصورة بقولها: «منة حبيبتي اتخرجت من المدرسة خلاص يارب اسعدها قولوا أمين».

وبدت ابنة مفيدة أطول منها، واندهش الجمهور أن مفيدة لها ابنة شابة بهذا السن، ومن بين التعليقات: «عقولة بنتك، انتي اتجوزتي امتى، ايه دا بنتك معقول».