شاروخان يروج لفيلمه الجديد في سلطنة عمان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يبدأ نجم بوليوود شاروخان جولة خارجية لزيارة سلطنة عمان للترويج لفيلمه “صفر” الذي طال انتظاره، حسبما أكد منظمو الحدث.

والفيلم الذي يحظى بشوق كبير من الجماهير العربية، يعود إلى نجومه وفريق العمل وعلى رأسهم النجم الهندي الكبير شاروخان وبطلتي العمل أنوشكا شارما وكاترينا كايف، حيث يعد واحد من أكثر إصدارات بوليوود المتوقعة لهذا العام.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة timesofoman العمانية، من المتوقع أن يتواجد الملك خان في مركز سيتي سنتر بمسقط يوم الجمعة 7 ديسمبر، ليتسنى للمشجعين وجماهيره فرصة الالتقاء به.

”سيتم انضمام النجم أيضا لأعضاء الطاقم الآخرين كجزء من الترويج للفيلم للقاء وتحية المعجبين”، بحسب ما نشرته الصحيفة ذاتها.

تدور قصة فيلم “صفر” حول باو سينج (شاروخان)، الرجل الذي يواجه تحديات صعبة، وهو مليء بالسحر والذكاء، مع قليل من الغطرسة.

وفي سياق مماثل، يواجه فيلم (صفر) مشكلة قانونية بعد أن تقدمت طائفة السيخ ببلاغ إلى محكمة مومباي العليا ضد صناع العمل الفني.

وذكر موقع “ذا إنديان اكسبريس” أن الطائفة المذكورة طالبت في بلاغها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شاروخان وبقية فريق الفيلم طبقا لقانون العقوبات الهندي بتهمة إيذاء مشاعرهم الدينية.

واستند البلاغ في اتهامه على الإعلان الرسمي للفيلم الذي يظهر فيه شاروخان مرتديا “كيربان” وهو سيف صغير له أهمية ثقافية وتاريخية لطائفة السيخ. ومن المقرر أن تنظر محكمة بومباي العليا العريضة في 19 نوفمبر الحالي.