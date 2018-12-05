إدوارد يعلن عودته لفرقته الموسيقية بعد 23 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري إدوارد خبر سعيد لجمهوره، وهو عودته لفرقته الموسيقية، والتي تحمل اسم “جيبسي”، وذلك بعد توقف 23 عاما.

الفنان المصري نشر مجموعة صور حديثة من بروفاته مع الفرقة استعدادا لحفل جديد، كما نشر مجموعة صور قديمة لهم قبل 23 عاما.

إدوارد أرفق الصور بتعليق، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، قال فيه: ” قريبا عوده الجيبسي بعد ٢٣ سنه احنا في اخر بروفات”.

وكان أعضاء الفريق قد وضعوا خطة للعودة مرة أخرى منذ أشهر واستقروا على الأغاني التي سيعودون بها، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليديا، وجموعة من أغاني الراي الشهيرة، إلا أنه سيتم تقديمها بتوزيع ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

أعضاء الفريق تعاقدوا أيضا مع شركة Hi Wave المملوكة لمنظم الحفلات محمد غانم ليتولى إدارة أعمالهم، والذي يعمل على تجهيز جولة فنية للفريق ستكون بدايتها في إمارة دبي مع مطلع عام 2019 المقبل.

وفريق “الجيبسي” بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية “لايلو” التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب.