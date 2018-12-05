فيفي عبده تعلن عودتها للرقص الشرقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب استمر لسنوات، أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده عودتها للرقص الشرقي من خلال حفلات تقدمها مع عدد من النجوم.

فيفي قالت إن قرار اعتزالها الرقص الشرقي كان قرار خاطئا، كما أنها ندمت عليه، وخاصة أنها تشعر أنها مازالت قادرة على العطاء وتملك نفس القدرات مع تقدمها في العمر.

الفنانة المصرية أشارت خلال لقائها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد ببرنامج «هنا الكويت»، إلى أنها شعرت مؤخرا بالندم على اعتزال الرقص وخاصة أن وزنها زاد بشكل كبير، وأصبحت «دبة»، ولو كانت ترقص ما حدث لها ذلك.

فيفي قالت إن الرقص عشقها الكبر قبل التمثيل، ولذلك تحرص من وقت إلى آخر أن تنشر فيديوهات لها عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا وهي ترقص على فيديوهات لأغنيات متنوعة.

كما قالت فيفي إنها تحب الأغنيات الخليجية، وتحب الرقص عليها، وقالت إنها ستظهر في حفلات لايف مع عدد من المطربين كراقصة قريبا.

يُذكر أن فيفي من مواليد عام 1953، وبلغت من العمر 65 عاما، ولديها حفيدة، ولذلك جاءت أغلبت التعليقات على مواقع التواصل غير مؤيدة لقرارها.