المخرج محمد سامي مع ابنته سيلين.. هل تشبه والدتها الفنانة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك المخرج المصري محمد سامي جمهوره بأول صورة تكشف عن وجه ابنته الثانية “سيلين” من زوجته الفنانة مي عمر.

المخرج المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يحمل ابنته على كتفيه، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أنا والرائعة سيلين سامي”.

وكانت الفنانة المصرية مي عمر قد نشرت من قبل أول صورة جمعتها بمولودتها الثانية “سيلين”، عندما كانت تبلغ من العمر 6 أسابيع فقط، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.

مي قالت إن مولودتها هي التي منعتها من المشاركة في مسلسلات رمضان الماضي، حيث قالت: “ناس كتير سألتني انا ليه مكنتش موجودة في رمضان السنه دي؛ علي اد ما انا كان نفسي ابقي معاكوا بس فيه حاجه مهمه فعلا” خدتني . حابه أشاركم فرحتي ببنتي و رزقي من ربنا سيلين”.

يذكر أن الفنانة مي عمر لديها طفلة أخرى من زوجها المخرج محمد سامي، وتدعى “تايا”، وقد نشرت مجموعة صور لها من قبل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.