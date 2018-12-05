رانيا يوسف: تلقيت أنا وابنتي تهديدات بسبب الفستان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف، للعديد من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

رانيا يوسف، تحدثت عن الأزمة التي أثيرت حول فستانها خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «الهجوم عليّ كان على أشده في اليوم التالي للحفل، لكنه بدأ يهدأ بمرور الوقت».

ووجهت كلامها للمحامين الذين قدموا بلاغات ضدها للنائب العام ثم بدأوا في سحبها، قائلة: «لو كانوا سألوني لفسرت لكم ما حدث يومها دون أن نصل للبلاغات والمحاكم».

وأضافت: «وصلتني رسائل على تليفوني وحساباتي، بعضها يدعمني ويواسيني والبعض الآخر به تهديد مخيف، وتعرضت ابنتاي لمواقف غير ظريفة في المدرسة، وجاءتا تبكيان لأن زميلاتهما قلن لهما إنني سأتعرض للحبس، بل هناك من ضايقهما بأكثر من ذلك».

وتابعت: «ابنتاي لم تصدقا ما حدث، خاصة أنهما اختارا معي الفستان ولم يكن بهذا الشكل وهو ما جعلهما في صدمة مما حدث».

وأكدت أن من يرى الموقف بشكل صحيح سوف يكتشف أنه لم يكن مقصودًا، وأنها لا تهوى المشاكل في تعاملها، وأن الكلام الذي تكلمته كان على البدلة التي ارتدتها في الافتتاح والتي أكدت أن هناك فنانات كثيرات يرتدين الأزياء الغريبة، وأكدت أنها لم تنطق لفظ «عريان» مطلقًا، لكن هناك من حور كلامها ليبدو أنها تدافع عن فستان الختام.

من ناحية أخرى تخضع رانيا يوسف للتحقيق أمام النائب العام غدًا الأربعاء للتحقيق معها في البلاغات المقدمة ضدها، ومن المقرر أن يحضر معها محامي من قبل نقابة المهن التمثيلية.