شيرين رضا على حبل المشنقة في كواليس «لدينا أقوال أخرى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية شيرين رضا جمهورها بمقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد شنقها ضمن أحداث مسلسل “لدينا أقوال أخرى”.

شيرين ظهرت في الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي معلقة في المشنقة، لكنها بدت في غاية السعادة والمرح، ومازحت المصورين بقولها: “أنا سعيدة جدا عايزة اتعلق كل يوم.. خلينا نضحك شوية في المسلسل ده”.

الفنانة المصرية أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “كواليس لدينا أقوال أخرى مكنتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا باتشنق.. شيرين رضا”.

ومسلسل “لدينا أقوال أخرى”، من بطولة الفنانة يسرا، والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد حاتم، والفنانة نجلاء بدر، والفنان محمد شاهين، والفنان حازم سمير، والفنانة ركين سعد، وهو من تأليف كل من عبد الله حسن، أمين جمال، إبراهيم محسن، خالد أبو بكر، وإخراج محمد على.

وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي على إحدى القنوات السعودية، بينما عرض مؤخرا على قناة ON E، وهو العرض الأول له على قناة مصرية.