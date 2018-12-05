هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في "حشمت في البيت الأبيض"

احتفلت الفنانة هبة عبد الغني مع فريق عمل مسلسل " حشمت في البيت الأبيض" بانتهاء تصويره وذلك في فيلا بشارع البحر الاعظم بقصر الكعكي,بحضور جميع نجوم العمل , حيث تجسد هبة خلال أحداثه شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاصة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.

وأكدت هبة سعادتها بتواجدها ضمن فريق عمل هذا المسلسل خاصة أنها سيقدمها للجمهور في ثوب جديد تماما بالنسبة لها مشيرة إلي أنها تنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة لمعرفة رد فعل الناس عن شخصيتها خاصة أنها من عشاق اللون الكوميدي الذي تقدمة ضمن أحداث المسلسل متمنية ان تنال أعجاب المشاهدين حين عرض العمل.

يشار إلي أن"حشمت في البيت الأبيض" هو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة,ويقوم بطولتة كلا من بيومي فؤاد , هبة عبد الغني ,إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال،وهنا زهران,و من تأليف ورشة كتابة كلا من محمود حجاج ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع ومحمد أبو السعودوإيرين يوسف ورامي علي ونادر بكر وتحت إشراف عام على المحتوي المؤلف محمد الشواف وإخراج مصطفى فكري.