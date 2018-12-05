شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ألبومها الجديد.. أنوشكا تبحث عن شعراء وملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة أنوشكا إنها تحضر عملا غنائيا قريبا مع الملحن سامر أبو طالب سوف يكون مفاجأة لجمهورها، خاصة أنها بعيدة منذ فترة عن الغناء، مشيرة إلى أنها حاليا فى مرحلة اختيار أكثر من أغنية للاستقرار عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها حتى الآن لم تستقر على اسم شاعر أو موزع لكى يتعامل معها فى العمل التى تقدمه، وسوف تكشف عن تفاصيل ذلك لاحقا.

أنوشكا حققت نجاحا كبيرا فى مشوارها الغنائى، وقدمت عددا من الألبومات التى حققت نجاحا كبيرا منها "ندانى" و"حبيتك" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا مسلسل "حلاوة الدنيا" بطولة كل من هند صبرى وظافر عابدين ورجاء الجداوى وحنان مطاوع ومصطفى فهمى وأنوشكا، وتأليف ورشة كتابة تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوى، وقدمت دور نادية والدة هند صبرى وسلمى أبو ضيف، وهى سيدة منطوية لا تحب الخروج من المنزل وحياتها كلها تنحسر فى بيتها فقط، وتم طرحه فى موسم رمضان قبل الماضى.