جلسة تصوير جديدة لنادين نسيب نجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت نادين في الجلسة بفستان قصير، حيث نال إعجاب متابعيها ومحبيها. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل " طريق" من بطولتها إلى جانب الفنان عابد الفهد، وجنيد زين الدين، وزينة مكي، عن قصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.

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