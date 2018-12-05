مدحت العدل مهاجمًا خالد الجندي: "يا عم كفاية ارحمنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد فيها على تصريح الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، والذي قال فيها: "لماذا لم يذكر الله سوى لحم الطيور في الجنة؟".

ورد مدحت العدل على الجندي عبر تغريدة في تويتر كتب فيها: "حاسس إنك عارف حاجة محدش يعرفها غيرك يا عّم خالد كفاية ارحمنا".

وكان الشيخ خالد الجندي قد صرح بأن العرب كانوا معتادين تناول لحوم البقر والإبل، موضحًا أن القرآن حدثهم عن لحم الطيور لإحداث نوعًا من التشويق لكونهم يرونها تطير في السماء واصطيادها يتمتع بنوع من الإثارة أما الأسماك لم تكن طعامًا معتادًا بالنسبة إليهم لكون مكة مدينة غير ساحلية.